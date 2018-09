Verona bloccata: caro Sboarina, non basta fare il contro-Tosi

Condividi

Mestiere difficile quello del sindaco. Ne sa qualcosa il primo cittadino di Verona, Federico Sboarina. Ha vinto le elezioni contro avversari non irresistibili, ma qualche promessa ha dovuto farla. Senza esagerare. La città avrebbe bisogno di molte cose, anche se i veronesi si accontentano di poco ultimamente. Ma c’è una maggioranza da gestire. Ci sono le aspettative di chi lo ha sostenuto. Ci sono molti appetiti da soddisfare, qualcuno da ringraziare. Vecchie abitudini da evitare, consuetudini indicibili, ma sempre presenti. Le opposizioni sempre pronte a gridare “al lupo!” anche quando non ci sarebbe da dire proprio nulla (cupio dissolvi). Poi ci sono i propri limiti, caratteriali e culturali. Ma chi ce l’ha fatto fare di candidarsi? Perché governare una città che non vuole essere governata, un posto come Verona dove gran parte dei cittadini si ricordano dell’amministrazione solo quando c’è da chiedere e prendere, da farsi nominare, dove il senso dell’interesse generale è all’ultimo posto dopo l’ultimo degli ultimi bisogni, nemmeno fossimo il Burundi (Gaber)? I politici vanno capiti.

Nello specifico, ultimamente, il sindaco di centrodestra con la sua giunta ha ripreso i vecchi giochini del risiko immobiliare, concessioni qui, licenze là, ristrutturazioni, riconversioni. Certo è difficile accontentare tutti. Problema Ikea: un lascito del vecchio Tosi; prima no, poi sì, ma ridiscutiamone. Zona Fiera, qualche grazioso cadeau per Cariverona, che sinceramente non ne aveva bisogno. Arsenale, una partenza piena di speranze, ora il pantano, minuetti che non concludono e rischiano di non soddisfare nessuno. Del traffico insopportabile a Borgo Roma non se ne parla più, o certamente non abbastanza. Area Tiberghien, altra eredità della vecchia amministrazione, stessa ricetta: no, ma riparliamone. Non si vive di solo “misotosismo” (perdonate il neologismo), non basta fare il contrario di Flavio. Bisognerebbe andare avanti. «Ci vuole orecchio», cantava Jannacci.

E per fare il sindaco, ogni tanto ci anche vorrebbe anche cultura. Non solo più soldi all’assessorato relativo, ma una lettura culturale dei problemi, la prontezza e la velocità di comprendere che molte strade passano attraverso una soluzione culturale. Non basta dire no ai centri commerciali, magari per costruire poi degli alberghi. La cultura non sono solo chiacchiere, libri e quant’altro, anzi più spesso è qualcosa di molto concreto: biblioteche, luoghi per la musica e il teatro. Infrastrutture per lo sport (non esistono solo i privati). Realizzare qualche campetto sportivo comunale di libero accesso ai ragazzi (adesso che gli oratori sono scomparsi) è un sogno così costoso? Ahi, lo scempio della ex gloriosa Bentegodi! Chi comanda veramente in città? Non certo i ragazzi, non le famiglie, non i bisognosi.

Certo da una scrivania è molto più facile che da Palazzo Barbieri indicare quello che c’è da fare. Non invidiamo il sindaco. Ma è proprio così difficile fare quello che serve alla città? L’attivismo sbrigativo e accentratore di Tosi non ha portato a nulla, no tram, no tunnel, nessuna nuova infrastruttura, così necessaria alla città. Eppure devono esserci altri modi per amministrare una città come Verona. Non basta mediare, non basta sopravvivere. Oltre ai propri amici bisognerebbe ascoltare i cittadini. E poi concentrare la propria energia su ciò che loro desiderano. Qualcosa ai colonnelli, qualcosa ai veronesi. Siamo nel 2018 la politica è cambiata o è urgente che lo faccia. Alla fine dell’800 in pochissimi anni un’amministrazione comunale molto più povera della presente deviò l’Adige e costruì quell’imponente opera che sono gli argini che ancor’oggi tutti ammiriamo. Possibile? Possibile.