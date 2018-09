Vicenza, 61enne nudo sul “Livelon”: multa da 3 mila euro

Condividi

Un uomo di 61 anni è stato multato con una sanzione da 3 mila e 300 euro per aver preso il sole nudo in riva al Bacchiglione a Vicenza. Come scrive Edoardo Andrein su Vicenzapiù, il nudista fuori stagione si trovava nella frazione di Polegge sull’argine del cosiddetto “Livelon“. Una volta saputo della sanzione la moglie lo avrebbe rimproverato: «pensavi di essere ancora a Formentera?». L’uomo si è giustificato dicendo che non voleva offendere nessuno, ma fino a pochi anni fa il suo gesto era considerato reato.