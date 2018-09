Vigonza (Pd), incidente su A4: traffico a rilento

Condividi

9:45 – Un incidente in A4 tra due mezzi pesanti questa mattina direzione Venezia, nel comune di Vigonza (Padova) ha provocato lunghe code. Sul posto operano la polstrada e quattro mezzi con gli ausiliari di Cav in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinati del Centro Operativo di Mestre. Sono in corso le operazioni di soccorso meccanico per la rimozione dei mezzi, un autotreno e un autoarticolato, che occupano la prima corsia di marcia e quella di emergenza e gli interventi di pulizia del manto stradale, a causa della perdita di carburante da parte di uno dei due mezzi coinvolti. Si procede a rilento in corsia centrale e di sorpasso. (Fonte: Ansa)