Calcio, morto ex arbitro bassanese Agnolin

È morto a 75 anni l’ex arbitro di Bassano del Grappa (Vicenza) Luigi Agnolin. Il suo nome, legato al calcio italiano ed internazionale, è legato a storiche partite degli anni ’70 e ’80. In seguito è stato moviolista televisivo e commissario straordinario dell’associazione italiana arbitri.

«Con Luigi Agnolin se ne va un pezzo di storia dello sport nazionale e veneto. Un esempio di serietà, onestà e professionalità – ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia in una nota commemorativa – in un mondo non facile come quello del calcio. Ma il suo insegnamento non va perduto, perché lo stile non ha tempo. Quando la voce dei cronisti scandiva la frase “arbitra Agnolin di Bassano” – aggiunge Zaia – significava che la partita, anche la più complicata, era in buone mani, a garanzia delle squadre e dei loro tifosi, perché in quella giacchetta nera tutti ammettevano esserci un signor arbitro e un uomo onesto».