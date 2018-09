Ciclopedonale Ostiglia, cittadini e migranti insieme per la pulizia

Condividi

Domenica 30 settembre la cittadinanza scende in stra a pulire un tratto della ciclopedonale Ostiglia, che collega Treviso e Padova. L’iniziativa è nata in collaborazione con i comuni di Camposampiero, Santa Giustina in Colle e San Giorgio delle Pertiche e le associazioni “Logos Conoscere per agire”, “Auser” e “Lunazzurra”. «Le finalità di tale intervento sono quelle di favorire la cittadinanza attiva e la promozione della valorizzazione del nostro territorio lungo il corridoio ecologico della pista ciclo pedonabile Ostiglia» si legge in una nota del comune di San Giustina in Colle.

«L’intervento di pulizia e di raccolta differenziata dei rifiuti vedrà coinvolte oltre ai cittadini residenti nei comuni di Santa Giustina in Colle, Camposampiero e San Giorgio delle Pertiche, anche le 13 persone rifugiate e richiedenti asilo che sono ospitate nel territorio comunale di Santa Giustina – prosegue la nota -. L’obiettivo dell’iniziativa, che condivide amicizia e lavoro volontario, è quello di favorire, la difesa dell’ambiente e la valorizzazione dei nostri percorsi naturali più belli ma e’ anche quello di promuovere l’integrazione tra cittadini autoctoni e i ragazzi di altri paesi del mondo». I materiali e gli strumenti di uso personale sono forniti da ETRA e dai Comuni di Santa Giustina in Colle Camposampiero e di San Giorgio delle Pertiche. Ecco le località presso cui si svolge l’attività nel tratto della pista ciclopedonale Ostiglia: un primo gruppo si muoverà a partire dal parcheggio dei Santuari Antoniani di Camposampiero sino a raggiungere l’incrocio di via Don Giuseppe Lago nel Comune di Santa Giustina. Un secondo gruppo proseguirà nel territorio di Santa Giustina verso il comune di San Giorgio delle Pertiche sino a raggiungere via Giovanni XXIII. Infine un terzo gruppo a partire dal confine Ovest di Curtarolo, in corrispondenza del corso d’acqua Ghebo, attraverserà il comune di San Giorgio delle Pertiche e raggiungerà Giovanni XXIII a Santa Giustina.

(Ph. Facebook – Ostiglia percorso ciclo pedonale)