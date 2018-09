Colossal Netflix a Taranto: protesta dei commercianti

Condividi

Linkedin email

La protesta dei commercianti di Taranto contro le riprese del film Netflix “6 Underground” diretto dal regista americano Michael Bay, esperto di colossal fantascientifici catastrofici come “Transformers”, ha diviso la città. I commercianti, che si sentono danneggiati, sono scesi in piazza dando fuoco a dei cassonetti dell’immondizia. La pagina Facebook “Taranto è Lui” ha condannato le modalità eclatanti della protesta. «I rifiuti umani che stamane hanno bloccato la Città Vecchia, non rappresentano in alcun modo Taranto – hanno scritto gli amministratori della pagina -. I tarantini veri, questi porci, tollerati da istituzioni inefficienti e benaltristi dell’ultim’ora, li subiscono».«Hanno sbagliato i modi indubbiamente ma il motivo per il quale hanno avuto questa reazione lo conosciamo? – commenta invece una ragazza -. Il comune si è mangiato già 500.000 euro circa per qualche ripresa a Città vecchia. I Tarantini hanno risposto prima purtroppo, sapendo già che di quei soldi noi non vedremo un euro. Sarebbe questo il motivo. E ripeto sicuramente il gesto è eccessivo, ma la disperazione e la rabbia portano a reagire in maniera sbagliata delle volte, anche quando si ha ragione».

(Ph. Facebook – Taranto è Lui)