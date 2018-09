Confindustria Vicenza, Rosso: «M5S ha bisogno di consulenti»

Condividi

16:03 – Il patron della Diesel e del nuovo Vicenza Calcio Renzo Rosso, a margine dell’assemblea di Confindustria Vicenza che si è tenuta questa mattina nella sede principale della Otb, a Breganze, nell’Alto Vicentino, ha parlato con i giornalisti del governo attuale. Non ha voluto sbilanciarsi sulla manovra finanziaria, ma ha detto qualcosa sul Movimento 5 Stelle. «Non sono in grado di dare un giudizio ma vedo una “parte stellata” che ha bisogno di crescere in maturità – ha dichiarato Rosso -. Magari avrebbe bisogno di avere consulenti a bordo con esperienza, che gli facciano capire come vanno le cose».

«Ci sono tante buone idee ma manca la concretezza – ha aggiunto -. Avremmo bisogno di chiedere al governo risorse e un paese che ci permetta come imprenditori di portare avanti business e imprese, che rappresentano il vero cuore economico che paga le tasse e crea posti di lavoro». C’è stata occasione anche per parlare di calcio. «Berlusconi mi ha promesso che verrà allo stadio Menti in occasione di Vicenza-Monza – ha detto – .Vorrà dire che questa volta ognuno tiferà per la sua squadra. Non sono sorpreso che Berlusconi sia rientrato nel mondo del calcio – ha aggiunto Rosso – lui è un “malato del pallone”, troppo innamorato di questo sport». (Fonte: Ansa 15:03)