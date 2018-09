Cruciani: «vegani italiani? Solo chiacchiere. Ecco perché mangiai la nutria… »

Condividi

In un’intervista a “IlgiornaleOff” il conduttore de “La zanzara” su “Radio24” Giuseppe Cruciani torna sulla nutria mangiata da lui in diretta. «Non era una scenetta costruita per scioccare la gente, bensì la conclusione di un percorso di battaglia con i vegani che è emerso e si è sviluppato in maniera totalmente naturale» ha spiegato.

«Da noi i vegani sono dei chiacchieroni – aggiunge Cruciani, che racconta di quando gli animalisti sono arrivati alle porte degli studi -. Ho pensato di aver fatto bene il mio lavoro, di aver toccato un nervo scoperto e di aver messo in discussione e movimentato un gruppo di persone. È stato un bel momento di confronto».