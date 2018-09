Condividi

Linkedin email Una sorta di gentleman agreement tra lavoratori. Alcuni operai addetti allo sfalcio dell’erba a Eboli (Salerno) hanno notato un uomo che faceva sesso in auto nel parcheggio della stazione degli autobus. Gli operai per non disturbare hanno deciso di cambiare zona e tornare lì due ore dopo. L’uomo è un autista delle corriere. (Fonte: Occhiodisalerno)

