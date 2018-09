Fiera a Vicenza, Ieg si compra la Colorcom

Condividi

Linkedin email

E’ definitivamente tramontata l’era di Corrado Facco, l’ex direttore generale della Fiera di Vicenza quando tale era il suo nome, e rimasto in servizio fino al maggio scorso. Carta, anzi visura, canta: la Prostand Srl, società di allestimenti fieristici controllata al 60% da Ieg (la holding nata dalla fusione delle fiere berica e riminese saldamente guidata dall’81% in mano ai romagnoli), si è comperata tutta e per intero, al 100%, la Colorcom, all’inizio di questo mese. La Colorcom è l’impresa di Santorso nel Vicentino, sempre specializzata in stand, i cui titolari al vertice (Gerardo, Luca Sebastiano e Monica Galante) assieme a Facco erano stati indagati dalla Procura di Vicenza nel 2015 per corruzione, associazione a delinquere e abuso d’ufficio per una gara d’appalto sugli spazi espositivi da vendere ai clienti per le manifestazioni della vecchia spa di Viale dell’Oreficeria, ipotesi poi caduta con l’archiviazione avanzata dallo stesso procuratore, Antonino Cappelleri, nel gennaio 2016. L’indagine era partita sulla base di un esposto che prendeva di mira l’affidamento diretto all’azienda per gli stand fissi, includendo anche Facco perché considerato, nelle sue funzioni di direttore generale, incaricato di pubblico servizio, in quanto Fiera di Vicenza Spa era – ed é, oggi come Vicenza Holding al 19% in Ieg – a stragrande maggioranza di proprietà di enti pubblici. Tutto chiuso per insussistenza di prove.

Oggi, la Colorcom è finita dentro il corpaccione di Ieg tramite la Prostand, in cui Luca Sebastiano Galante resta fra i soci di minoranza (col 20%). Lui rappresenta l’ultimo scampolo del passato. Un passato che ha accelerato la sua fine in primavera, quando Facco é uscito dall’organigramma di Ieg dopo aver traghettato Vicenza verso la fusione – o meglio l’incorporazione – con Rimini. Un rapporto, quello dell’ex dg con i nuovi padroni, specie con il presidente Lorenzo Cagnoni, uomo forte di Riminifiere (a sinistra nella foto), che con tutta evidenza si è deteriorato nel tempo, fino alla defenestrazione arrivata con il nuovo amministratore delegato, Ugo Ravanelli (a destra in foto), i cui pieni poteri hanno di fatto messo fuori gioco il manager. «Ho appreso della soppressione del ruolo di direttore generale via email dopo l’insediamento del cda – così Facco al Giornale di Vicenza del 9 maggio – Non c’è stato nessun contatto se non la richiesta di un incontro il 2 maggio. E in quell’occasione l’ad Ravanelli, precisando che lui era in dubbio se sottopormi l’offerta che mi stava per fare, ha ritenuto di formalizzare una proposta che prevedeva, da un lato una cospicua riduzione dei miei emolumenti, pari al 40%, e dall’altro la gestione di una singola area dell’azienda, quella dell’internazionalizzazione. A questo punto ho chiesto che venisse considerata la possibilità di affidarmi la gestione del settore della gioielleria, per il quale ho una competenza riconosciuta a livello internazionale. Mi è stato risposto che ci voleva discontinuità, una motivazione che di solito viene data quando le cose vanno male mentre nel caso di Ieg i bilanci dimostrano che le cose vanno più che bene. Ho dovuto mio malgrado salvaguardare la mia reputazione manageriale e la mia dignità personale». Così, invece, Cagnoni qualche giorno prima, il 6 maggio: «Noi abbiamo presentato un’offerta degna per il proseguimento del rapporto di collaborazione ma non è stata condivisa. E quindi non ci è restato che procedere al licenziamento, non si può chiamare in altro modo, di Facco Corrado. In realtà la società che non fosse pronta a sostituire un suo manager e che dipendesse da lui non sarebbe una buona società. Non è il caso di Ieg, che ha tutti gli strumenti per portare avanti nel migliore dei modi le sue attività in tutti i campi».

Questo per la storia. Per la cronaca, invece, Ieg ora attende di quotarsi in Borsa, a quanto pare a novembre («non ci serve la Borsa per pagare i debiti», é stata la stoccata di qualche tempo fa del presidente di BolognaFiere, Giampietro Calzolari, che ha suscitato l’immediata reazione dello stato maggiore riminese). Una boa a cui guardano con qualche incertezza gli azionisti vicentini, impelagati fra loro nella questione della vendita interna, da Comune e Provincia verso la Camera di Commercio, delle quote dei due enti politici all’ente camerale. Che si avvia al cambio della presidenza, con la scadenza di Paolo Mariani, e nel frattempo alla discussione sul valore delle azioni: 3,53 euro a titolo, come da patrimonio di Vicenza Holding, o 4,9 euro, come vorrebbe il Comune capitanato dal nuovo sindaco di centrodestra, Francesco Rucco (secondo i rumors destinato a sedersi pure sulla poltrona di presidente della Provincia)? Nell’assemblea del 30 agosto Mariani ha fatto votare no alla prima ipotesi di cessione, il 2% di Comune e Provincia, per poter invece acquistare fra il 3 e il 4%. Ma a condizione che si vada in Borsa, appunto. Dove però il mercato potrebbe cambiare il valore azionario. L’idea a lungo termine, comunque, sarebbe di far subentrare totalmente la Camera agli altri due enti, così da diventare l’unico socio di Vicenza Holding, e quindi l’unico azionista vicentino in Ieg. Anche se Mariani, in un’intervista al GdV, ha avuto modo di precisare che «nell’ambito del 2% l’operazione ci sta. Ci preme mantenere un pacchetto di partecipazioni in mani vicentine perché un consigliere nel cda di Ieg assicura una piccola garanzia sull’operatività della Fiera» (corsivo nostro). Come dire: se vogliamo contare ancora qualcosa, in Ieg, bisogna fare in modo di restare quanto meno con un rappresentante nel board. Come dire bis: nell’abbraccio con Rimini, operazione a cui evidentemente non c’era alternativa per non finire irrilevanti e fuori mercato, noi vicentini rischiamo di finire irrilevanti nella “governance” – come piace dire ai forbìti. Ma chi ha gestito negli ultimi anni la fu Fiera di Vicenza Spa? a.m.