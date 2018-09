“I love Life”: a Verona giornata sullo scompenso cardiaco

Condividi

Linkedin email

Si chiude oggi a Verona in piazza Bra, dalle 11 alle 13:30, la campagna “I love life“. In occasione della giornata mondiale del cuore sarà l’occasione per approfondire il tema dello scompenso cardiaco. La manifestazione promossa da Novartis coinvolgerà il pubblico con il gruppo di attori “Goodluckform“, diretto da Roberto Rocchi.

«Lo scompenso cardiaco- spiega un comunicato di Novartis – può essere definito la “Cenerentola” delle malattie cardiovascolari. Colpisce quasi un milione di italiani di cui oltre 55.000 veneti causando circa 190 mila ricoveri l’anno e compromettendo pesantemente la qualità della vita di coloro che ne sono affetti. I pazienti con scompenso cardiaco sono infatti costretti a dover progressivamente limitare le proprie attività quotidiane fino ad arrivare a dover stare in poltrona o addirittura a letto, nei casi più severi. La campagna “I love life. Il cuore è imprevedibile, lo scompenso no. Curarlo si può. Non lasciare andare la tua vita”, ha proprio l’obiettivo di far conoscere l’importanza e la severità di questa patologia, per consentire a chi ne soffre, di rivolgersi tempestivamente ad uno specialista e trovare delle soluzioni che permettano di riprendere in mano la propria vita. Grazie alle recenti innovazioni terapeutiche – conclude la nota – oggi lo scompenso cardiaco può essere curato in maniera efficace con farmaci in grado di produrre benefici clinici a lungo termine».

(Ph. Facebook – Ascolta il tuo battito)