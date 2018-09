Migranti, sindaco Cona contro Lega: «ora accoglienza diffusa va bene?»

Condividi

Il sindaco di Cona (Venezia) Alberto Panfilio (in foto) attacca la parte leghista del governo dopo la chiusura dell’hub di Bagnoli (Padova), sgomberato ieri dai migranti. Come scrive Carlo Mion su La Nuova Venezia a pagina 26, sotto accusa è l’atteggiamento, secondo Panfilio doppio, della Lega, che in campagna elettorale si è schierata contro l’accoglienza diffusa, ma, una volta vinte le elezioni, l’ha messa in pratica, come dimostra la chiusura del centro di accoglienza di Bagnoli. Ora però Panfilio chiede che venga chiuso anche il centro di Cona.

«Non vedo nessun leghista che esulta per questo successo – ha detto il sindaco -. Sanno bene di aver usato l’accoglienza sul territorio per i loro comodi. Lo stesso ministro Salvini – conclude Panfilio – ha detto che a Cona si procederò allo spostamento dei migranti. Chissà quando sarà svuotata, non chiusa, perché il ministro non ha mai parlato di chiusura. Non è serietà questa».