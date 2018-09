Preside del Padovano vieta a prete di benedire studenti: bufera

Condividi

Linkedin email

17:15 – A Ospedaletto Eganeo (Padova), nella Bassa padovana, un dirigente scolastico avrebbe impedito al prete di benedire gli studenti di una scuola in visita alla fiera del Tresto, perché tra di loro ci sono ragazzi di altre religioni, circa 70 alunni, che secondo il preside andavano tutelati. A dare e commentare la notizia è il senatore padovano Antonio De Poli (Udc): «che senso ha? Questa è la scuola che vogliamo? – si chiede De Poli – . Sogno una scuola aperta e rispettosa di tutte le culture ma è fondamentale che a scuola soprattutto, dove si formano le nuove generazioni, i nostri ragazzi e le nostre ragazze abbiano consapevolezza della nostra storia».

«Chiederò al ministro Bussetti di intervenire – prosegue il senatore -. Porterò il caso in Parlamento con un’interrogazione parlamentare al Ministero dell’istruzione in cui chiedo al titolare del Dicastero di viale Trastevere di effettuare le opportune verifiche e di valutare quali azioni intraprendere per far sì che i dirigenti scolastici abbiano delle linee chiare condivise che rispettino la nostra identità cristiana e le nostre radici, nel rispetto delle altre fedi religiose. Basta con i complessi di inferiorità – conclude De Poli -. No al razzismo al contrario». (Fonte: Ansa 16:16)