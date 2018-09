Prosecco, sospetta frode nel Trevigiano: sequestrati 7300 ettolitri

Condividi

10:30 – I carabinieri del Nas di Treviso hanno sequestrato oltre 7300 ettolitri di prosecco, 440 di mosto e due tonnellate di zucchero, acido tartarico e acido solforico, per un valore di circa 3 milioni di euro, in due aziende vitivinicole della Marca. Il materiale non era stato registrato. Il vino sarà ora controllato dall’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf).

In una delle due aziende una tonnellata circa di zucchero proveniente dall’estero era nascosta in un capanno per attrezzi e altri strumenti per aumentare la gradazione del vino. (Fonte: Ansa 09:09)