Si spoglia e bacia prete: il marito fotografa e lo ricatta

Due romeni sono stati denunciati per estorsione ai danni di un parroco. La donna, 35 anni, ha poi patteggiato una pena di circa un anno, il marito invece si è reso irreperibile. Lei aveva tentato di sedurre il prete baciandolo in bocca, in sagrestia, e togliendosi la maglietta e i pantaloni. Il prete aveva rifiutato le avances, avvenute in diverse occasioni, ma il marito di lei era appostato e aveva fotografato i due, minacciando poi il prete di divulgare le foto scabrose se non avesse versato loro dei soldi. I due estorsori chiedevano 20 mila euro, il prete gliene ha dati 5 mila, dopo aver chiamato i carabinieri. I soldi infatti erano falsi e tracciati. Il religioso è stato anche risarcito con 2500 euro.

(Fonte: Torinotoday)