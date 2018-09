Spread, Bitonci: «mercati non ci spaventano»

Condividi

10:10 – Il sottosegretario all’economia ed ex sindaco di Padova Massimo Bitonci commenta lo sforamento del deficit al 2,4% che detterà la linea della prossima manovra finanziaria, con conseguente aumento dello spread e calo delle borse nella giornata di ieri. «Le minacce di chi soffia sul fuoco dei mercati e dello spread non ci spaventano – dichiara Bitonci -. Grazie alla Lega e a questo governo, l’Italia ha dimostrato ancora una volta coraggio e voglia di fare sul serio rivendicando a testa alta pari dignità in Europa».

«Con le misure introdotte nel Def – aggiunge il sottosegretario – diamo una spallata alla precarietà e alla disoccupazione. Più opportunità di lavoro ai giovani e meno Fornero. Detassazione Ires al 15% e riduzione Irpef, per sas e snc sugli utili reinvestiti e sulle nuove assunzioni effettuate, per favorire la crescita economica e dei consumi». Nella manovra, sottolinea Bitonci, ci sono altre misure, come la cedolare secca su affitti commerciali, la cosiddetta pace fiscale per le cartelle esattoriali non riscosse, con soglia di adesione a 500mila euro, la Flat tax con un ampliamento della platea del forfettario a 65mila euro, «che dovrebbe incidere su circa un milione e mezzo di partite Iva». «In altre parole – conclude Bitonci – più sviluppo per il Paese e per gli italiani».