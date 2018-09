«Venezia, vincolo canali urbani: governo convochi Comitatone»

Condividi

I sindacati Cgil, Cisl e Uil di Venezia rispondo in una nota alle dichiarazioni del ministro del Beni artistici e culturali Alberto Bonisoli sul tema Grandi Navi chiedendo un incontro con il governo. «Vorremmo capire se questa esternazione è il semplice pensiero del ministro Bonisoli o una analisi ponderata – scrivono i sindacati -. Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dice di essere d’accordo con l’ipotesi del vincolo sui canali urbani e portuali. Bene. Da decenni Venezia, con la sua Città Metropolitana, è stata trattata come una periferia, è finalmente arrivato il momento giusto per rimettere al centro una importante realtà territoriale e produttiva italiana, senza l’affanno di mettere una pezza all’ultimo momento. Da tempo la Città sta chiedendo un rigoroso e complessivo progetto strategico che abbia un respiro proiettato al futuro, che ne salvaguardi la vocazione industriale e manifatturiera e che ne ricostruisca ambiti di compatibilità tra le tante attitudini e vocazioni presenti, senza trascurare i temi della residenzialità presenti non solo nel centro storico».

«È arrivato il tempo per rimettere sui giusti binari un confronto istituzionale serio e costruttivo – prosegue la nota -. Per questo Cgil, Cisl e Uil di Venezia chiedono la convocazione urgente del Comitatone per capire quale direzione vuole prendere il governo per una risoluzione definitiva della problematica che da anni si è aperta sulla gestione della Laguna e del suo entroterra. Il coinvolgimento del sindacato e dei lavoratori è fondamentale per discutere sullo stallo decennale che si è verificato a causa di tentennamenti e omissioni della politica sia nazionale che locale. Finalmente il governo metta sul tavolo le proprie proposte coinvolgendo il sindacato, le parti sociali e le associazioni. È infatti dallo scorso novembre, ultima convocazione del Comitatone, che non si affronta la questione che per Venezia è sempre più urgente. A livello territoriale – concludono i sindacati – diventa quindi prioritaria la convocazione della cabina di regia, istituita dalla Città Metropolitana, la fine di raggiungere una sintesi delle istanze del territorio, utile al confronto con in governo, all’interno delle linee delineate nel piano strategico metropolitano, dove, allo stesso tempo, il sindacato deve svolgere un ruolo definito e propositivo».

(Ph. Facebook – Cgil Venezia)