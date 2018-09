Borgo Berga, gip: «nessun abuso»

Condividi

Linkedin email

Rese note le motivazioni del giudice per le indagini preliminari Massimo Gerace sul dissequestro del lotto E a Borgo Berga a Vicenza, che torna edificabile per il privato, la società “Sviluppo Cotorossi” (ieri la Forestale ha riaperto fisicamente il cantiere). Come scrive Matteo Bernardini sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 18, secondo il gip i «nuovi elementi di conoscenza» e il «giudizio di persistenza» impediscono di configurare un reato. «Il sequestro preventivo in corso – spiega il magistrato – va revocato per sopravvenuta carenza del requisito di fumus commissis delicti». Per quanto riguarda invece le indagini ancora in corso, il giudice fa notare che la sua decisione non preclude al pm di procedere con azioni penali verso le persone ancora indagate per lottizzazione abusiva.