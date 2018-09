Condividi

Una tragedia si è consumata ad Imperia. Un cacciatore ha sparato pensando di colpire un cinghiale, invece ha ucciso un ragazzo di 19 anni di Ventimiglia. Ora è sotto interrogatorio dai carabinieri per chiarire l’esatta dinamica. Il giovane non faceva parte della battuta di caccia, ma si trovava nei boschi per caso, per una semplice passeggiata.

(Fonte: Ilmessaggero)