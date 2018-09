Cene e viaggi rimborsati senza motivo: 3 anni a ex funzionario Regione Veneto

Condividi

13:55 – L’ex funzionario della Regione Veneto Paolo Bellieni, nominato nel 2005 dall’allora presidente Giancarlo Galan di Forza Italia per rappresentare la Regione a Roma, è stato condannato dal tribunale di Roma a 3 anni di reclusione con l’accusa di peculato. Reato che gli era già costato il risarcimento alla Regione di 95 mila euro. Gli sono state contestate spese rimborsate e non giustificate per oltre 3000 euro al mese in pranzi, cene, acquisti e viaggi. (Fonte: Ansa 00:00)