Cortina (Bl), addio al mercatino di Natale

Condividi

Linkedin email

Cortina dice addio al mercatino natalizio. Come scrive Federica Fant sul Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno a pagina 17, la commissione Turismo in accordo con le categorie di negozianti, albergatori, maestri di sci e imprenditori) ha deciso di non rinnovare l’iniziativa, che avrebbe bisogno secondo l’Ascom di un villaggio natalizio di più ampio respiro, come nelle città dell’Alto Adige.