Il tema che fa infuriare Salvini: «dl sicurezza come leggi razziali»

Condividi

Linkedin email

Un tema assegnato agli studenti di un liceo scientifico di Crotone ha fatto infuriare il ministro dell’Interno Matteo Salvini. La consegna del compito in classe era «il 5 settembre del 1938 -sarebbe stata la traccia da sviluppare- in Italia furono promulgate le leggi razziali. Oggi in Italia dopo 80 anni si registra un ritorno al razzismo, è una opinione diffusa che proprio il recente decreto in discussione al Parlamento, che riguarda l’immigrazione, contenga delle istanze razziste. Descrivi le leggi razziali e confronta il testo con il decreto di recente ideazione ed esprimi le tue riflessioni».

Lo spunto per il tema pare essere la copertina de L’Espresso, che per primo aveva paragonato il decreto Salvini alle leggi razziali. A sollevare la questione è stato il segretario locale della Lega Giancarlo Cerrelli, che ha subito informato il ministro. «Solo chi è in malafede non capisce che il Decreto Sicurezza combatte l’immigrazione clandestina a tutela anche dei veri profughi – aveva scritto Salvini giorni fa su Facebook per difendere la sua legge -, donne e bambini che scappano dalla guerra e che non c’entrano nulla con le migliaia di finti rifugiati che la guerra, purtroppo, ce la portano in casa».

(Fonte: GazzettadelSud)