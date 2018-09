Iliad, concorrenza virtuosa o flop? Il caso Padova

Condividi

Iliad è una compagnia telefonica francese che, approdata da poco in Italia, grazie a una coraggiosa e aggressiva politica di prezzi ha messo alle corde gli altri gestori del nostro mercato, soprattutto Tim. Con ciò imponendo una vera e propria concorrenza, quella che mai l’Autorità per la Concorrenza era riuscita a realizzare nelle sue paludate stanze, costringendo i competitori a risposte difensive.

Circa un milione di utenti è passato da loro a Iliad. Tutto bene, quindi? Parrebbe di no. A Padova, ad esempio, decisamente no. Mercoledì 26 settembre, in pieno centro storico, la rete del nuovo gestore era limitata fin dalla mattina, e la sera il problema non era ancora rientrato, con grave disagio per l’utenza e, probabilmente, con danni economici anche gravi. Nel sito Iliad si può verificare che Padova risulta avere una copertura totale per 2G/3G, ma questi dati risultano mera teoria, perché la realtà è ben diversa. Il disservizio che da qualche settimana si manifesta in momenti alterni per gli utenti del centro di Padova è la “mancanza di rete”: non si ricevono telefonate (anche se il telefono risulta libero), se si ha la segreteria telefonica questa scatta senza far suonare il telefono, e non si riesce a telefonare.

Nel chiamare il centro assistenza, formalmente molto gentile, ci si sente ripetere come un mantra che in tutta Italia ci sono continui interventi per migliorare la rete, ma dopo un paio di telefonate si riconosce l’inconsistenza della preparazione dei dipendenti: vengono fornite procedure contrastanti e molto diverse per riconfigurare il telefono, come se fosse un problema di impostazioni del cellulare, arrivando a far richiedere al cliente una nuova sim via fax (al costo di 9,90 euro, “forse” rimborsabili). Ma il problema è stato così evidente, e le chiamate degli utenti sono divenute così numerose, che dal pomeriggio gli operatori del centro assistenza Iliad sono stati costretti ad ammettere che si trattava di un disservizio dovuto al passaggio di pertinenza dalla rete Wind alla nuova compagnia francese e che tale problema si presentava da settimane, culminando ora nell’apice.

Stupisce pensare che una nuova compagnia telefonica che si affaccia in un nuovo mercato, evidenziando la differenza rispetto alla concorrenza, preferisca tenere all’oscuro i propri clienti per settimane, invece di manifestare con chiarezza e “umiltà” i normali limiti tecnici che si possono riscontrare in una fase d’avvio di una nuova azienda. Con il rischio che incongrue carenze gestionali nel rapporto con i clienti strappati ai gestori tradizionali, trasformino un positivo elemento di libera concorrenza in un flop, costringendo il povero consumatore a ritornare prigioniero degli oligopolisti cui l’Authority ha “distrattamente” consentito per anni di praticare più o meno occulte (e indebite) politiche di cartello.