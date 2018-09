La cultura scende in piazza? Triste chiedere elemosina allo Stato

Condividi

Il 6 ottobre “La cultura scende in piazza” a favore di un maggiore impegno dello Stato per favorirne lo sviluppo. A me sembra un modo rozzo e poco colto di sollevare la questione della scadente condizione della cultura in Italia. Con il rischio di ridurre tutto a una banale strumentalizzazione politica contro l’attuale governo che già tiene in scarso conto le istituzioni culturali e avrà facile gioco nel dimostrare la pretestuosità della manifestazione. Prima di tutto, persone davvero “colte” individuano metodi corrispondenti al loro stato per sollevare la questione dinnanzi all’opinione pubblica e ai rappresentanti. Ormai, per qualsiasi problema, ogni categoria reagisce corporativamente con strumenti di lotta da movimento operaio del Novecento: manifestazioni di piazza, fiaccolate, se capita anche qualche tafferuglio rituale con reciproche accuse di provocazione.

Gli intellettuali (o dovremmo chiamarli sciaguratamente gli “operatori della cultura”?) non sono una corporazione come tante altre. Da loro ci si aspetta un atteggiamento, uno stile e un’etica completamente diversi dalle rivendicazioni dei tassisti o degli operai dell’Ilva. Non per superiorità degli uni rispetto agli altri, ma per i contenuti radicalmente diversi della questione culturale. Non si possono nemmeno chiamare “lavoratori” perché chi opera nella cultura non “lavora”. Il vecchio, e oggi sviante, lessico materialista ha indotto a utilizzare termini modernisti che andrebbero rivisti. Non si può assimilare il lavoro dipendente, magari in fabbrica, a quello intellettuale (che va dal maestro elementare allo scrittore famoso) che implica la formazione della conoscenza e gestisce un potere più o meno grande. Se poi si intendono gli operatori della cultura come passivi ripetitori-trasmettitori di informazioni, allora non vale la pena continuare a leggere questo articolo.

Ci si rivolge stancamente allo Stato per chiedere più soldi, cioè di fatto elemosinare al resto degli italiani qualcosa per continuare a fare le stesse cose. I pochi cambiamenti positivi introdotti dalla legge sulla “buona scuola” sono stati boicottati e spazzati via da un conservatorismo corporativo impermeabile al mutamento. Di università si parla solo quando si attaccano i metodi clientelari di selezione per ottenere posti garantiti, ma la discussione sulla didattica, sui piani di studio sull’organizzazione degli spazi e della vita universitaria sono assolutamente negletti. Musei e patrimonio artistico forse versano in condizioni migliori solo perché hanno riscosso successo nell’ottenere ritorni economici. Ma questo c’entra poco con la cultura. Si parla di “buona scuola” anziché di “buona istruzione”, di università anziché di cultura e ricerca. Cioè si confonde il mezzo con il fine e la salvaguardia del mezzo diventa l’unico fine. Si difende l’istruzione pubblica, cioè statale dalle scuole materne all’università. E questo sarebbe corretto. Ma in Italia il problema è l’opposto: non esiste alcuna concorrenza tra istruzione privata e quella pubblica che opera in regime di quasi monopolio contribuendo allo scadimento della qualità. In Italia stiamo peggio che altrove, ma tutti gli altri Paesi non sono esenti dal problema di istituzioni e strutture pensate per situazioni ormai completamente mutate.

Ora, che gli intellettuali scendano in piazza è di cattivo gusto, visto che avrebbero altri strumenti per farsi sentire: scrivono libri, sono presenti sui giornali e in Tv, frequentano i social, insegnano a migliaia di studenti. A cosa serve andare in piazza? Chiedere allo Stato di promuovere una generica “cultura” è una contraddizione: la cultura è per sua natura critica contro ogni establishment e non si può pensare che sia lo Stato a promuovere il cambiamento. Per la cultura (per le idee) si lotta e non si chiede l’elemosina. Ci si sacrifica sfidando i poteri che vogliono regolarla. Solo i pesci morti seguono la corrente. Detto questo, cominciamo un dibattito serio sulla cultura e ripensiamone le istituzioni. Ma non in piazza, per favore.

(Ph. Shutterstock – Eugenio Marongiu)