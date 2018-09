«La Spagna liberi i prigionieri politici in Catalogna»

Condividi

Il movimento indipendentista veneto “Popolo di San Marco” chiede all’Unione europea di intervenire per far liberare i «prigionieri politici» in Catalogna. «Come esponenti di area popolare del movimento per l’autodeterminazione del Veneto, – scrive Lovat in un comunicato – tutti gli iscritti al “Popolo di San Marco” esprimono solidarietà al Popolo catalano, sottoposto a violenze fisiche e morali ripetute da parte degli organi dello Stato spagnolo, e auspicano la liberazione dei prigionieri politici, tra cui il vicepresidente esponente dell’ERC Oriol Junqueras, che da quasi un anno sono incarcerati pretestuosamente dalla Spagna per le loro idee indipendentiste, non avendo compiuto alcun atto violento, né tantomeno avendo incitato a compierne».

«Troviamo indecente – prosegue Lovat – che in Ue si possa considerare come “vicenda di politica interna di uno Stato Membro” la questione catalana, con la palese violazione dei diritti umani e politici che si sta consumando, mentre come Veneti capiamo benissimo il silenzio di tutte le forze politiche italiane, Lega in primis, dovuto al loro nazionalismo trasversale, tanto a destra quanto a sinistra, perfettamente in sintonia con il nazionalismo spagnolo».

