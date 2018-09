La Toffa torna a “Le Iene”: «mai detto che cancro è un dono»

Condividi

In un’intervista rilasciata a Renato Franco sul Corriere della Sera la “iena” Nadia Toffa, che stasera tornerà in televisione a “Le Iene” su “Italia Uno” ha spiegato le sue affermazioni sul cancro, che avevano scatenato polemiche.«Purtroppo non tutti hanno colto – ha spiegato – (e ci sta che la mia comunicazione non sia stata immediatamente comprensibile), che per me non è il cancro a essere un dono, ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori. Ho cercato di trasformare quest’ accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’ opportunità per riuscire a conviverci».

(Ph. Instagram – Nadia Toffa)