Manovra, Monti: «M5S-Lega non fanno il bene del Paese»

L’ex presidente del Consiglio Mario Monti in un’intervento polemico pubblicato sul Corriere della Sera attacca l’idea di portare il deficit al 2,4%, perché secondo lui porterà ad indebitare di 100 mila euro a testa ogni italiano. «Come se avessero un muto da pagare – sostiene Monti – senza però avere la casa». Inoltre la manovra del governo secondo l‘ex premier bocconiano farà perdere sovranità all’Italia.

«Da un punto di vista dell’interesse del Paese la manovra è maldestra, azzardata e irresponsabile – scrive Monti – ma Movimento 5 Stelle e Lega non guardano all’interesse degli italiani, ma al loro tornaconto elettorale». L’ex premier paragona la manovra alla leveraged boyout, un’operazione di finanza in cui l‘indebitamento di una società viene usato per acquisirla. In questo caso, secondo Monti, Di Maio e Salvini si sarebbero assicurati la vittoria alle elezioni dello scorso marzo e anche il consenso futuro, ai danni però delle casse dello Stato.