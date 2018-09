Meteo Veneto: l’autunno porta venti forti, pioggia e neve

Condividi

Dal pomeriggio di domani si intensificheranno i fenomeni piovosi e in montagna anche nevosi sulla nostra regione. Secondo le previsioni di Arpav ci sarà un «marcato rinforzo dei venti da nord-est che saranno: da tesi a forti sui rilievi in particolare quelli prealpini, su costa (specie centro meridionale) e pianura limitrofa, nonchè sulla pianura sud-orientale; a tratti forti nelle valli e sulle zone pedemontane; da moderati a tesi sul resto della pianura». In pianura e sulle Prealpi venete le piogge saranno a tratti anche intense. Temperature in calo rispetto a week end.