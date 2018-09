Padova, presentato partito dell’ex M5S Pizzarotti

Condividi

Questa mattina all’ex Fornace Carotta nel quartiere Sacra Famiglia di Padova il sindaco di Parma ed ex esponente di punta del Movimento 5 Stelle Federico Pizzarotti ha presentato il suo nuovo movimento, “Italia in Comune“, alla presenza di sindaci veneti, ma anche di altre regioni. Pizzarotti ha sottolineato come il progetto sia appena partito e ancora in costruzione, con un programma da scrivere insieme alle comunità.

«Pensavamo fosse giusto cercare prima le adesioni di persone con le giuste competenze, nel territorio – ha spiegato il sindaco di Parma – e poi scrivere insieme il programma. L’idea è quella di creare una sorta di lista civica nazionale – ha aggiunto – per evitare quel meccanismo per cui uno vota 5Stelle perché gli sta antipatico il Pd e l’altro vota Pd perché gli sta antipatica la Lega, magari anche senza convinzione».