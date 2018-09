Smog, stop diesel inquinanti: in Veneto misure disomogenee

Condividi

15:00 – Da domani fino alo 31 marzo i diesel più inquinanti, fino a Euro 3, e in Emilia Romagna fino a Euro 4, verranno inibiti all’accesso nei centri storici delle principali città del Nord, Veneto compreso, nell’ambito del pacchetto “anti-smog“. Lo stop vale dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30. Sono circa 1,1 milioni i veicoli coinvolti da queste limitazioni. A complicare la vita degli automobilisti la mancata uniformazione del provvedimento, che è l’obiettivo che ci si vuole prefiggere per il 2020. Intanto però in alcune città come Treviso, come sottolinea il consigliere di opposizione Luigi Calesso in una nota, l’ordinanza non è ancora partita.

Occorre quindi controllare i siti dei vari Comuni, perché le norme cambiano da città a città. Nel pacchetto sono anche previste indicazioni sul riscaldamento, sono fissate le domeniche ecologiche, la prima il 7 ottobre, e sanzioni fino a 500 euro sull’uso delle biomasse. (Fonte: Ansa 29/09 20:07)