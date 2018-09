Solesino (Pd), busta proiettili a vicesindaco: «atti mafiosi»

Condividi

Linkedin email

Il vicesindaco e assessore del Comune di Solesino nella Bassa Padovana Orfeo Dargenio si sfoga su Facebook contro una serie di atti vandalici nei suoi confronti. «Questa sera a Solesino, dopo una bella serata organizzata dall’amministrazione comunale sulla legalità e contrasto delle mafie, tornando alla mia macchina trovo l’auto completamente strisciata e danneggiata in tutte le sue parti. Da quando sono diventato vice sindaco ed assessore – aggiunge Dargenio -, ho ricevuto lettere anonime diffamatorie e poco più di un mese fa, anche io ho ricevuto dei proiettili come il sindaco Bentani, ma in quel contesto, per tutelare la mia famiglia, non ho voluto che si sapesse e per non dare ulteriore importanza a questo/i criminali».

«Stasera – ha scritto infine Dargenio – con questo ennesimo episodio ricevo ancora atti intimidatori da parte di infami che riescono solo a colpire nascosti dietro l’anonimato. Mi auguro – ha concluso -che presto i colpevoli di tutti questi atti criminali mafiosi vengano scoperti, perché non avete colpito solo me, ma anche tutto il paese di Solesino per l’ennesima volta».

(Ph. Facebook – Orfeo Dargenio)