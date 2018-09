Tara Fares troppo occidentale: uccisa modella irachena

Condividi

Aveva solo 22 anni Tara Fares, modella e influencer irachena, con 3 milioni di followers su Instagram, eletta Miss Baghdad, freddata in una vera e propria esecuzione mentre era a bordo della sua auto. Sono ancora in corso le indagini per risalire ai responsabili, pare più di una persona, che le hanno inflitto i tre colpi di pistola risultati mortali per la bellissima ragazza. Probabilmente le sue pose sexy, le foto con la sigaretta in bocca, il suo abbigliamento, insomma, il fatto che risultasse troppo occidentale, potrebbero aver scatenato la cieca furia dei fondamentalisti.

(Fonte: TgCom24)

(Ph. Instagram – Tara Fares)