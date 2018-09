Condividi

Una ragazza colombiana di appena 16 anni ha pagato carissima la decisione di farsi un tatuaggio sotto al seno mentre era incinta. Non solo ha perso il bambino, ma ora è in sedia a rotelle. Il tutto per via di un’infezione. La ragazza, che si chiama Luisa Fernanda Buitrago, ha raccontato la sua tremenda storia sul suo profilo Facebook, per cercare nel dialogo con le altre persone e nella condivisione una via di fuga dalla depressione.

