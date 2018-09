Venezia, comitato “No Grandi Navi”: «M5S non è cambiamento»

Condividi

Linkedin email

Ieri i comitati contro le grandi opere, No Tav e No Grandi Navi, si sono riuniti a Venezia per commentare le recenti dichiarazioni del ministro Danilo Toninelli su Tav («progetto può essere migliorato») e sul mantenimento del passaggio delle Grandi Navi in laguna. Oggi a partire dalle 16 è invece scattato una sorta di flash-mob con barche e barchini. «Il governo del cambiamento è in realtà il governo della continuità» scrive il comitato No Grandi Navi in una nota, sostenendo anche che il Movimento 5 Stelle si è adattato alla linea della Lega su questi temi.