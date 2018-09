Vicenza, centrosinistra: «Rucco ha tradito promesse»

Condividi

I gruppi consiliari di Vicenza del “Partito Democratico“, “Coalizione Civica“, “Da adesso in poi“, “Vinova” e “Quartieri al centro” tracciano un bilancio negativo dei primi 100 giorni della giunta di centrodestra del sindaco Francesco Rucco, in polemica con il bilancio tracciato dallo stesso Rucco. Lo riporta Il Corriere del Veneto di oggi a pagina 13 dell’edizione di Vicenza e Bassano. «Ci sono una serie di promesse non mantenute, la sicurezza è vista solo in riferimento a Campo Marzo e non c’è un’idea a lungo termine per lo sviluppo della città – scrivono i consiglieri di centrosinistra – . Nei quartieri le situazioni di degrado e insicurezza rimangono o peggiorano. Le dimissioni dei consiglieri comunali coinvolti nel caso dei post “fascisti” non sono mai arrivate e anzi, per uno di loro è arrivata pure la nomina a consigliere delegato di gemellaggi. L’ex candidato sindaco Otello Dalla Rosa (in foto) critica le misure sulla tangenziale e sulla sicurezza, definendo un «errore» l’idea di chiudere il fronte nord e di dotare di taser la polizia locale. Ultima nota dolente la nuova strada ipotizzata dall’assessore Cicero fra San Biagio e ponte Novo. Il capogruppo di Vinova, Ennio Tosetto: «meglio pensare a una pista ciclopedonale, magari con nuove alberature». Presentata infine una raccolta firme per salvare la “spiaggetta” di San Biagio.