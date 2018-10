Aeroporto Venezia, costretta a licenziarsi per assistere genitori malati

Condividi

Una dipendente dell‘aeroporto Marco Polo di Venezia è stata costretta a licenziarsi per poter assistere i genitori malati. Lo riporta Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia di oggi a pagina 16. Alla donna di 46 anni residente a San Donà, impiegata di un handler che gestisce chek-in e bagagli, è stata negata l’aspettativa. I suoi genitori si sono ammalati entrambi gravemente nel giro di poco tempo. Ha chiesto l’aspettativa, ma non ha avuto risposta. Ha quindi chiesto di poter cambiare i suoi turni, ma non le è stato concesso. Da qui la drastica decisione di rinunciare al lavoro. La donna lamenta il silenzio dei sindacati e si è rivolta a un avvocato per chiedere i danni psicologici e materiali all’azienda.