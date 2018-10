«Benedizione negata a scolaresca: serve rispetto per bimbi cristiani»

Condividi

Il consigliere regionale Luciano Sandonà (Zaia Presidente) commenta la mancata benedizione di una scolaresca alla fiera del Tresto di Ospedaletto Euganeo (Padova) chiesta dal dirigente scolastico al prete. «Non posso accettare che si impedisca a centinaia di bambini di partecipare a una benedizione che da oltre 500 anni fa parte della tradizione di Ospedaletto Euganeo – afferma Sandonà in un comunicato -. Ho provveduto a inviare una richiesta formale all’Ufficio Scolastico per avere chiarimenti perché sono davvero curioso di capire con quali motivazioni un dirigente scolastico si può permettere una scelta del genere».

«La benedizione dell’Antica Fiera del Tresto si tiene da 550 anni, ovvero da quando venne introdotta – prosegue il consigliere regionale – e, per come la vedo io, si deve tenere per altrettanti anni, perché fa parte della storia del paese. Se qualche studente non se la sente di partecipare – conclude Sandonà – il dirigente ha il dovere di gestirlo, non di vietare a tutti gli altri bambini cristiani il sacrosanto diritto di celebrare la loro funzione religiosa».

(Ph. Facebook – Luciano Sandonà)