Boccia vuole dividere Lega e M5S? Calcolo ad alto rischio

«Piccolo collateralismo», lo definiva ieri il Corriere della Sera, che certo non é sospettabile di pregiudizio verso Confindustria. L’endorsement esplicito del presidente nazionale dell’associazione industriali, Vincenzo Boccia, alla sola Lega alleata di un M5S considerato invece ostile, ha sorpreso un po’ tutti. Meno, forse, gli imprenditori veneti, radunati sabato all’assise annuale di Assindustria Vicenza nella sede di Otb, l’azienda di Renzo Rosso. Tanto che lo stesso Boccia ha sentito il bisogno di sottolineare, ma per ridimensionarlo in un’ottica “romana”, il «rapporto storico di molti imprenditori con i governatori della Lega in Veneto, Lombardia e Friuli. Ma la Lega non deve fare l’errore di dar per scontato che si possono far passare errori a livello nazionale, in forza dell’ottimo rapporto locale con i ceti produttivi. Attenzione, non tutti sono come Zaia» (Corriere Veneto, 30 settembre 2018).

E già: la Lega di Matteo Salvini non é la Lega veneta di Luca Zaia. O meglio, quella parte di Lega che in Veneto si identifica nel pragmatismo (per i critici, neo-democristianismo) del presidente di una Regione che ha fatto dell’autonomia, storico principio fondante del leghismo d’antan, la sua bandiera. L’uscita di Boccia, politicamente parlando, non è proprio chiara: da una parte dà un attestato di credito e fiducia alla Lega in quanto tale, cioé al suo leader Matteo Salvini, vicepremier di un governo guardato con diffidenza se non con aperta contrarietà (non è molto che, proprio qui in Veneto, si adombrava la discesa in piazza dei capitani d’industria, ipotesi poi realisticamente fatta rientrare); dall’altra, rimarca: «Attenzione a non essere daltonici: il governo non è giallo e verde; a Roma è giallo-verde». Spiegando poi al Corsera: «Sui territori, dal Friuli alla Lombardia passando per il Veneto, la Confindustria dialoga in modo costruttivo con gli amministratori della Lega. Semplicemente contiamo sul fatto che lo stesso tipo di sensibilità venga mostrata dal partito di Salvini a livello nazionale quando si tratta di evitare misure punitive per le imprese. E ci auguriamo che il senso di responsabilità prevalga quando si tratta di varare misure che condizionano la vita del Paese».

Delle due, l’una: o Boccia é un raffinato tattico, che in vista della manovra finanziaria punta a dividere per quanto possibile le due forze di governo unite nel famoso “contratto”; oppure segue l’atavico riflesso pavloviano di un’associazione di categoria che in condizioni normali si situa in posizione filo-governativa, o quanto meno di affiancamento, suggerimento e corteggiamento degli inquilini di turno a Palazzo Chigi. Oppure, ma l’eventualità é di minor conto, trattasi di messaggi in pubblico, esterni, per motivi interni, indirizzati ad una parte della galassia confindustriale, quella del Nord e del Nordest in particolare, che dopo l’innamoramento per Renzi si affida alla Lega a tradizionale orientamento di centrodestra, contro il “pericolo grillino”. Ma il punto é che, vista da Confindustria, la situazione a Roma non é affatto “normale”. E non solo perchè il Movimento 5 Stelle rappresenta un soggetto non gestibile secondo gli oliati meccanismi ideologico-lobbistici con cui i “corpi intermedi”, categorie e sindacati, si rapportano abitualmente con chi governa. Non é solo Di Maio, paternalisticamente giudicato alla stregua di un ragazzino, il problema. Boccia non dà mostra di rendersi conto, o finge di non farlo, che per lui e i suoi associati anche Salvini incarna una grossa incognita. All’indomani dell’appoggio confindustriale, il vicepremier leghista ha replicato così a chi gli chiedeva cosa pensa delle future reazioni dell’Ue al Def “populista”: «me ne frego». L’abolizione della legge Fornero sulle pensioni, la flat tax (che se realizzata anche solo in parte, non avrà minori conseguenze sul debito pubblico delle misure grilline, reddito di cittadinanza in testa) e la polemica senza remore verso i mercati, sono tutti cavalli di battaglia della Lega sovranista. Per non parlare dell’uscita dall’euro, obiettivo però accantonato proprio per evitare un controproducente allarmismo da “salto nel buio”. E’ questa, la Lega col vento in poppa, oggi vieppiù rafforzata dall’uscita di Boccia.

Evidentemente, per Confindustria é tutta scena. «Politico navigato, intelligentissimo, più moderato di quel che appare. Attore straordinario. Abbassi i toni e governi nell’interesse del Paese, senza spararne una tutti i giorni come Trump»: così il presidente vicentino, Luciano Vescovi. Il quale, intervistato dal Giornale di Vicenza il 28 settembre, sembra seguire Salvini anche sull’immigrazione («Io non voglio più vedere in giro per le città immigrati a spasso»), ma in realtà ragiona come da sempre ragiona l’industria italiana: gli immigrati servono per sostituire la forza-lavoro che manca a causa del declino demografico («i giovani da soli non bastano. Servono anche quelle figure integrate, gli immigrati regolari, i futuri cittadini italiani che diventano tali in quanto rispettosi dei nostri valori costituzionali e culturali e che entrano a fare parte di un sistema che vuole crescere»). Vescovi si è detto anche convinto che il governo gialloverde durerà cinque anni. Il presidente lombardo, Marco Bonometti, cerca di fornire l’esegesi più probabile al Boccia-pensiero: «voglio pensare che Boccia abbia voluto fare leva sulla Lega per mettere un freno a certe iniziative dei 5 Stelle. Con questa manovra si rischia di imboccare una deriva pericolosa e irreversibile. Ci si augura che la Lega possa fare da baluardo» (Corsera di oggi).

Un baluardo ridotto, e molto incerto. Il “salvatore” Salvini, infatti, navigato e intelligente com’é, ha ben presente che il Partito Democratico, che ha nell’ex confindustriale Carlo Calenda l’esponente più “bruciato” dall’appoggio filo-leghista di Boccia, é finito in una decadenza senza ritorno nonostante la linea renziana e post-renziana gradita all’establishment economico-finanziario. Salvini, come si diceva, non é Zaia. E Zaia non si metterà mai contro Salvini. Ma la vera domanda é, per parafrasare qualcuno ch’era parecchio cinico, ma lucido: di quante divisioni (elettorali) dispone, Confindustria?

