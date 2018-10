D’Angelo: «non vivo con pensione da 2 mila euro». Bufera social

Condividi

L’attore e comico Gianfranco D’Angelo durante la trasmissione di Canale 5 “Domenica Live” ha parlato della sua situazione economica. «La pressione fiscale è la più alta – ha detto l’ex mattatore di “Drive in” – e quei duemila euro sono decisamente pochi rispetto a quanto versato in tanti anni di carriera». Sui social la frase non è passata inosservata. «Mia nonna vive con una pensione da 400 euro» scrive per esempio un utente di Twitter.

Gianfranco D’Angelo prende circa 2000 euro al mese di pensione. Afferma che questa somma non è abbastanza per potersi mantenere. Mia nonna prende 400 euro al mese e lavora da tutta la vita. Per favore, non prendiamoci in giro. #domenicalive — Elisa (@elisareggi_) 30 settembre 2018

(Fonte: Ilgiornale)

(Ph. Facebook – Gianfranco D’Angelo)