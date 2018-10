Fondazione Roi, centrosinistra a Rucco: «parte civile contro Zonin»

Condividi

Fondazione Roi, il centrosinistra di Vicenza si fa sentire. In un’interrogazione di tutti i gruppi d’opposizione rivolta al sindaco di centrodestra Francesco Rucco, primo firmatario il consigliere Giovanni Rolando, si chiede «quali azioni istituzionali e/o politiche abbia intrapreso e/o intenda intraprendere l’amministrazione, secondo la normativa vigente, per ripristinare la regolare attività del Cda della Fondazione Roi, impossibilitato oggi ad operare».

La richiesta è di trasparenza, ovvero, secondo il centrosinistra, «promuovere urgentemente una riunione della stessa commissione alla presenza del sindaco, onde far piena luce degli ultimi passaggi riguardanti la Fondazione Roi, contribuendo così a ritrovare piena serenità e operatività, in totale trasparenza, alla Fondazione stessa e in quali tempi». Per quanto riguarda il processo in corso sul crac della Banca Popolare di Vicenza, l’opposizione chiede infine «quale orientamento e azioni concrete abbia assunto l’amministrazione od intenda assumere per la costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti dell’ex presidente Gianni Zonin al fine di ritrovare piena fiducia e credibilità, anche agli occhi dell’opinione pubblica vicentina ancora profondamente scossa dal crac della BpVi con tutte le conseguenze negative derivate alle famiglie, risparmiatori e imprese vicentine».

(ph: la consigliere d’amministrazione uscente della Fondazione Roi, Giovanna Vigili de Kreutzenberg, foto Vvox)