Gara illegale tra auto di lusso, video dello schianto mortale

Condividi

Linkedin email

In Slovacchia incidente terrificante durante una gara illegale tra auto di lusso. Nel filmato si vedono tre potenti bolidi fare sorpassi azzardati in una strada a doppio senso fino a quando, una Porsche, travolge una macchina che sopraggiungeva dal lato opposto. A perdere la vita è stato purtroppo il conducente dell’auto travolta che viaggiava con la sua famiglia e non ha potuto fare niente per evitare quel proiettile impazzito che si è trovato davanti.