Handelsblatt lancia allarme Italia: «paese sul baratro»

«L’Italia è un paese sul baratro». E’ il giornale economico tedesco Handelsblatt a lanciare l’allarme. Nel suo articolo traccia uno scenario alquanto preoccupante. «La Commissione europea ha fallito con la sua politica della generosità. Se il governo di Roma non correggesse il suo corso, un procedimento a causa del deficit troppo alto sarebbe inevitabile. Forse per questo è addirittura troppo tardi – si legge nell’articolo -. Il premio di rischio sui titoli italiani sale, le banche sono sotto pressione, e la fuga di capitali è da tempo iniziata. È possibile che il crollo sui mercati vada fuori controllo. Come nel caso di una recessione o di un rincaro dei tassi – continua l’analisi -. Per l’eurozona questo significherebbe una prova senza precedenti: dovrebbe possibilmente reggere anche per la prima volta l’uscita di un paese dall’euro».

Secondo Handelsblatt, in uno scenario del genere, «all’eurozona non resterebbe altro che isolarsi: dovrebbe proteggere gli altri Stati membri e le banche, dall’essere coinvolti nella spirale deflazionistica. Per l’Italia non ci sarebbe più alcuna ancora di salvezza nell’unione monetaria. Quello che questo significa si può vedere in Argentina – è la conclusione -: iperinflazione, disoccupazione, impoverimento. Il prezzo per la negazione della realtà lo pagano tutti, non solo coloro che lo provocano».

Fonte: Huffingtonpost