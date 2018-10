Ieg, la conferma: acquisita la Colorcom

Condividi

Linkedin email

Come anticipato da Vvox in un servizio di sabato 29 settembre (clicca qui per leggere), Italian Exhibition Group (Ieg) ha acquisito il 60% della società di allestimenti Prostand, con sede a Poggio Torriana di Rimini, che contestualmente ha rilevato il 100% di Colorcom Allestimenti fieristici (sedi a Santorso di Vicenza e Milano).

L’operazione dà vita ad una nuova piattaforma nel settore degli allestimenti, titolare di un portafoglio con 5000 clienti in Italia e in Europa. E’ l’ultimo tassello di una strategia mirata ad un sempre più solido presidio del settore degli allestimenti fieristici, dopo che il 1° marzo scorso fu annunciato l’acquisto del 51% di FB International Inc., società statunitense con sedi nel New Jersey e in Nevada.