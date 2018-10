Indonesia, terremoto e tsunami: più di 1200 morti

Condividi

Si aggrava pesantemente il bilancio dei morti in Indonesia, colpita da tsunami e terremoto. Devastata l’intera isola di Sulawesi. Le vittime sono per la maggior parte di Palu. Purtroppo il bilancio è destinato a salire, perché si sta scavando tra le macerie di un hotel da 8 piani con 50 persone e un complesso residenziale in cui abitavano tra le 100 e le 200 persone. La Farnesina tiene aggiornati sulla presenza degli italiani in Indonesia, ma al momento pare che non siano coinvolti connazionali nel cataclisma.

(Fonte: Repubblica)