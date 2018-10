Maltempo, maxi grandinata in Liguria: 30 centimetri di ghiaccio [VIDEO]

Condividi

Oltre al crollo sensibile di temperatura, oggi parte della nostra penisola è stata caratterizzata da perturbazioni anche di forte intensità come quella che si è abbattuta ad Alassio, in Liguria. Una maxi-gradinata ha colpito la cittadina costiera con chicchi grossi come sassi e uno strato di ghiaccio sul manto stradale che ha superato i 30 centimetri. Per fortuna non si sono registrati feriti e anche i danni, salvo purtroppo quelli alle coltivazioni, sono limitati.