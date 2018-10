Migranti, dato choc: a settembre 20% morto o disperso in mare

Condividi

Dal 16 settembre, il periodo di calo degli sbarchi in Italia è entrato nel suo quindicesimo mese. Lo scorso agosto in Italia sono sbarcate meno di 1.500 persone: il numero più basso per un mese estivo dal 2012, l’anno che ha preceduto l’inizio della “crisi migratoria” in Italia. E, nonostante da inizio settembre l’instabilità politica in Libia sia ulteriormente aumentata, le partenze dal paese sono rimaste comunque molto basse. Lo rileva uno studio di Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) che si chiede: quanto conviene all’Italia inasprire ulteriormente le azioni e le politiche volte a scoraggiare gli arrivi via mare? «È una questione di costo-opportunità, che deve includere una riflessione su quanto capitale politico l’Italia intenda spendere sul fronte della questione migratoria, e dove – spiegano -. La risposta non può prescindere dal costo in termini di vite umane che accompagna, a oggi, l’ulteriore stretta sui salvataggi in mare inaugurata dal nuovo governo italiano».

Nello studio si parla anche di Ong e delle frequenti accuse di incoraggiare, con il loro spingersi quasi a ridosso del mare territoriale libico, le partenze dalla Libia. «Malgrado la plausibilità dell’ipotesi, urge ricordare che i dati ci dicono qualcosa di diverso, ovvero che le attività di salvataggio in mare delle Ong non hanno avuto alcuna influenza sull’intensità dei flussi migratori irregolari dalla Libia – spiegano dall’Ispi -. Al contrario, il grande calo delle partenze dalla Libia e degli sbarchi in Italia ha una causa ben precisa, che va ricercata sulla terraferma libica: la decisione di iniziare a collaborare con l’Italia e con l’Ue, presa nel luglio 2017 da una serie di milizie libiche che gestivano o tolleravano i traffici irregolari».

Oltre agli sbarchi nettamente calati, un altro dato salta all’occhio: i morti e dispersi nel Mediterraneo centrale. «Questo settembre – sottolineano nello studio – il 19% di chi sappiamo avere tentato la traversata dalla Libia è risultato morto o disperso, una percentuale mai registrata lungo la rotta del Mediterraneo centrale da quando si dispone di statistiche sufficientemente accurate. Basandoci proprio su questo dato emerge una dinamica molto diversa rispetto a quella di costante diminuzione riferibile agli sbarchi in Italia. Nel periodo precedente al calo degli sbarchi, infatti, si stima che siano morte poco meno di 12 persone al giorno. Il periodo che coincide con le politiche Minniti è stato accompagnato da una netta diminuzione del numero assoluto dei morti, sceso a circa 3 persone al giorno. Ai quattro mesi di politiche Salvini corrisponde invece un nuovo forte aumento del numero di morti e dispersi, tornati ad aumentare fino a raggiungere le 8 persone al giorno».

Conclusioni. «Le politiche Salvini di ulteriore deterrenza in mare sono coincise con un calo degli sbarchi di circa 28.000 unità, equivalente a meno del 20% rispetto al calo di 150.000 unità fatto registrare con le politiche Minniti. Allo stesso tempo, il periodo di politiche Salvini ha coinciso con un forte aumento delle morti in mare, che hanno invertito il trend di netta diminuzione del periodo precedente. A quattro mesi dall’inizio della stretta sui salvataggi in mare, alla luce dei numeri in nostro possesso, appare come minimo dubbia l’utilità delle politiche di deterrenza nei confronti del soccorso in mare che, a fronte di una riduzione relativamente modesta degli sbarchi in Italia, ha coinciso con un forte aumento del numero di morti e dispersi».