Ottobre Rosa a Vicenza, prevenzione per salute delle donne

20 appuntamenti, 7 Comuni, 4 open day negli ospedali ma soprattutto l’invito rivolto a tutte le donne di ricordarsi di sé stesse. Puntuale come ogni anno ritorna Ottobre Rosa a Vicenza e provincia, il mese della prevenzione per la salute al femminile, organizzato da A.N.D.O.S. Ovest Vicentino onlus in collaborazione con Ulss8 Berica, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Vicenza, i Comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore, Vicenza, Lonigo, Montorso, Barbarano-Mossano e Valdagno, la Fondazione Graziano Peretti, Curves e Strapalladio.

Tante le novità previste in questa edizione, davvero speciale per l’associazione, che festeggia i 20 anni dalla fondazione. Numerosi gli eventi in tutto il territorio sempre dedicati al tema della prevenzione in tutte le sue sfumature dalle passeggiate alle abitudini alimentari, dagli open day negli ospedali dedicati all’osteoporosi fino alle testimonianze di chi il tumore lo ha sconfitto. Ci sarà anche tempo per una serata speciale e dedicata alla musica con un concerto di Bobby Solo e la sua band a Montecchio Maggiore il 26 ottobre.

«Ottobre Rosa è un momento importante per ricordare quanto sia vitale che le donne, di tutte le età capiscano che la prevenzione è un fattore fondamentale e prezioso – afferma Piera Pozza, presidente Andos –. Ringraziamo l’Ulss8 Berica, le amministrazioni Comunali e tutti coloro che ci danno la loro disponibilità e il loro aiuto».

Di seguito gli appuntamenti dell’Ottobre Rosa a Vicenza e provincia

Lonigo: domenica 23 settembre arriva la “Passeggiata in Rosa”. La passeggiata vuol essere un momento di incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla campagna a tutela della prevenzione per la salute della donna e contro la violenza sulle donne. Le donazioni raccolte per iscrizioni e maglietta saranno interamente devolute all’associazione A.N.D.O.S. Ovest Vicentino per l’acquisto di caschi refrigeranti contro la caduta dei capelli per le donne che effettuano la chemioterapia. Il ritrovo è alle 8.45 al parco Ippodromo da dove, alle 9, è prevista la partenza. Venerdì 12 ottobre alle 20.30 nella sala conferenze Barchesse di villa Mugna, in via Castelgiuncoli, si terrà l’incontro dibattito con la dottoressa Grazia Pastore a titolo “ Rivivere con il Nordic Walking” cui seguirà, domenica 14 ottobre, la passeggiata sui Colli Berici sempre con il Nordic Walking. La partenza è fissata alle 9 da piazza Garibaldi. Domenica 21 ottobre sempre a Lonigo ci sarà “Gita in Rosa”, parco delle Cascate del Molina, insieme al CAI. Per informazioni rivolgersi allo 0444/833846.

Montecchio Maggiore: mercoledì 3 ottobre, alle 20.30 in sala civica corte delle Filande, la presentazione del libro “I giorni della vita” di Gianna Magnabosco con musiche di Marisa Dalla Vecchia. Moderatore della serata sarà Antonella Pinzauti. Sempre in corte delle Filande, martedì 16 ottobre, alle 20.30 “Dalle buone scelte alle buone abitudini”, incontro formativo sull’alimentazione, organizzato e sostenuto da Le Buone Abitudini-Despar. Relatori della serata saranno Filippo Brocadello, medico specialista in scienze dell’alimentazione, e Stefano Polato, chef responsabile Space Food Lab ad Argotec. Venerdì 26 ottobre sarà la volta di Bobby Solo in concerto alle 21 al cinema-teatro San Pietro e la prenotazione va effettuata in sede Andos. Lunedì 29 ottobre nella sede dell’associazione all’ospedale di Montecchio dalle 9 alle 13 sarà attivo l’open day dedicato alle donne e all’osteoporosi con i medici del reparto geriatria dell’ospedale di Valdagno.

Montorso Vicentino: giovedì 4 ottobre alle 20.30 nel centro sociale di piazza Malenza si terrà “Serata per la vita”, incontro di formazione e prevenzione del tumore al seno con le volontarie Andos.

Vicenza: mercoledì 10 ottobre dalle 9 alle 13 nell’ambulatorio di medicina nucleare dell’ospedale open day sulle donne e osteoporosi con il dott. Orsolon, specialista dell’Ulss8 Berica. Nella stessa giornata, dalle 10 alle 13, nel centro per i disturbi dell’alimentazione e del peso del nosocomio berico, open day dedicato allo sportello d’ascolto, Bes per disturbi dell’alimentazione incontrollata e distribuzione di materiale informativo.

Valdagno: sempre di donne e osteoporosi si parlerà lunedì 15 ottobre dalle 9 alle 13 dove si potranno chiedere informazioni e consigli ai medici specialisti durante l’open day all’ospedale.

Arzignano: sarà il maestro Bepi de Marzi il moderatore della serata dedicata alla presentazione del libro di Gianna Magnabosco, “I giorni della vita” venerdì 12 ottobre alle 20.30 in biblioteca e giovedì 18 ottobre, dalle 17 alle 23, nella aula magna della scuola media Motterle si terrà un incontro su “Ben-essere donna in menopausa”, dove verranno trattati temi riguardanti anche la menopausa precoce e sessualità in menopausa. Alle partecipanti verrà offerto un aperi-cena.

Barbarano-Mossano: tre gli appuntamenti previsti venerdì 19 ottobre, sabato 20 e domenica 21. Il primo alle 20.30 in sala civica località Mossano “Un percorso per la vita”, serata di informazione e prevenzione del tumore al seno con il dottor Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit Ulss8 Berica. Il giorno dopo appuntamento alle 20.30, nella sala maggiore a ponte di Barbarano, Francesca Duranti presenterà il volume “ Storia di una ragazza fuori di seno. La vita è una grande avventura, il cancro solo un esperienza” mentre domenica debutterà la “Marche en Rose”, la camminata non competitiva. Partenza alle 9 da piazza Roma.

Gli appuntamenti e gli eventi non finiranno però ad ottobre. Il gruppo giovane dell’A.N.D.O.S. Ovest Vicentino onlus, le “Wonder Woman” saranno presenti a tutte le partite giocate in casa, al Palacollodi di Alte Ceccato, della squadra di volley femminile “Sorelle Ramonda-Ipag” che militano nel campionato di A2. Per ricordare l’importanza della prevenzione le maglie rosa verranno indossate dalle volontarie dell’associazione, dalle raccattapalle e dalle atlete, durante la fase di riscaldamento. Le magliette, in due sfumature di rosa, saranno in vendita a offerta per aiutare l’associazione nel concretizzare i progetti messi in campo da Andos. Saranno, infine, due gli eventi fissati a novembre: venerdì 9, villa Cordellina a Montecchio Maggiore, ospiterà il convegno “Management multidisciplinari nel trattamento del tumore al seno”, il Veneto si confronta con l’esperienza nazionale. Venerdì 16 novembre ci sarà il gran finale alla Fiera di Vicenza: il padiglione 8.0 ospiterà la Cena di Gala per festeggiare i 20 anni di Andos. Le prenotazioni vanno effettuate nella sede dell’ospedale di Montecchio tutti i giorni dalle 9 alle 12.