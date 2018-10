Piano: «crollano ponti e si alzano muri, momento terribile per Italia»

Condividi

Renzo Piano ospite a Che Tempo che Fa, il programma di Rai1 condotto da Fabio Fazio, torna a parlare della tragedia di Genova. «Un ponte non può crollare. È una cosa terribile, spaventosa. Nel momento in cui crollano i ponti e si alzano i muri è un momento terribile per il Paese. Quello di Genova non è un ponte, ma è il ponte di Genova». Poi guarda il futuro: «il nuovo ponte deve potersi costruire rapidamente, deve essere facile mantenerlo, deve durare 1000 anni, anzi 2000, sempre, non può crollare un ponte».

Ph Facebook Renzo Piano