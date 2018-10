Spiaggetta Vicenza, Rucco: «rispetto esigenze di tutti»

Condividi

Il sindaco di centrodestra di Vicenza Francesco Rucco interviene in un comunicato sull’idea dell’assessore alla Mobiità Claudio Cicero della nuova strada tra San Biagio e Ponte Novo, osteggiata dall’opposizione di centrosinistra, che ha lanciato una raccolta firme per la salvaguardia della spiaggetta. «Non c’è ancora un progetto – afferma Rucco – quindi mi sembrano premature sia le polemiche che le raccolte di firme. E’ aperto invece il confronto costruttivo su un nuovo modo di concepire e vivere la mobilità cittadina, qualunque sia il mezzo di trasporto che si utilizza. La città va vista nel suo insieme – spiega il sindaco – non per singoli orticelli, perché solo l’equilibrio di insieme può portare vantaggi sulla fluidificazione del traffico e, di conseguenza, sull’ambiente».

«L’amministrazione ha dato prova di saper intervenire in maniera decisa sulla viabilità – continua Rucco – ascoltando le esigenze dei cittadini e della città, e anche in quest’occasione faremo altrettanto, tenendo in considerazione anche le esigenze dei residenti e di chi in quest’angolo di Vicenza ha trovato un luogo di socializzazione e divertimento. Bene l’idea di rivitalizzare San Biagio – aggiunge il sindaco – tuttavia l’attuale gestione ha dimostrato criticità che supereremo con un nuovo bando di concessione, ponendo regole precise e vincoli da rispettare». Un’altra questione riguarda il progetto di riqualificazione dell’intero complesso di San Biagio, destinato ad ospitare l’Agenzia delle Entrate. L’operazione, avviata dalla passata amministrazione, prevede che la struttura venga acquistata e ristrutturata con fondi dell’Inail.