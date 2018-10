Tangenti e fisco, condannato ex consulente Cattolica

Prime sentenze sull’inchiesta che a giugno 2017 svelò un giro di tangenti e favori illeciti tra Agenzia delle Entrate e imprenditoria a Verona . Si tratta del caso dell’ex dirigente dell’Agenzia delle Entrate, già addetto alla segreteria del presidente di Cattolica Assocurazioni(con un contratto di consulenza), i quali avrebbero promesso all’altro dirigente dell’Agenzia, che ha confessato, dell’assunzione in Cattolica di un’amica in cambio di uno “sconto fiscale”. Zatachetto, insieme al collega– ex direttore amministrativo di Cattolica, da cui è stato immediatamente sospeso alla notizia dell’inchiesta – avrebbe partecipato agli incontri con Borrelli, il quale aveva poi rivelato a David l’accordo, rendendolo così – secondo gip e Riesame – corresponsabile degli illeciti.Lo stesso Zatachetto, insieme al colonnello Corrado, è anche accusato di. Grazie a lui, infatti, il colonnello Corrado ottenne l’assunzione di un amico e dell’allora giudice tributario(anche lui ha confessato) e la promessa dell’assunzione per sé, oltre ad alcuni orologi. In questo caso però la procura di Venezia rilevò che non c’era prova di passaggio di beni al pubblico ufficiale David. Come scritto da Laura Tedesco sul Corriere di Verona di sabato 29 settembre, Zatachetto è statocon rito abbreviato ae sempre davanti al gup Roberta Marchiori è stato ufficializzato ilper Rindone alla pena di 11 mesi e 10 giorni. Sono stati invecesia per Milone che per Borrelli e David, in quanto per il gup il reato va riqualificato da «corruzione» a «induzione a dare e/o promettere utilità».

(Ph: Tribunale.venezia.giustizia.it)